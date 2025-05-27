Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:02, 27 мая 2025Мир

Президент Бразилии заболел лабиринтитом

G1: Президент Бразилии Лула да Силва заболел воспалением внутреннего уха
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Врачи диагностировали у президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы воспаление внутреннего уха. Об этом сообщает портал G1.

Отмечается, что в понедельник, 26 мая, глава государства почувствовал головокружение и обратился в клинику, где ему поставили диагноз лабиринтит. После осмотра бразильского лидера отпустили домой, сейчас он находится в своей официальной резиденции.

По данным портала, Лула да Силва был вынужден отменить рабочие встречи до конца дня из-за плохого самочувствия.

В начале мая стало известно о проблемах со здоровьем у президента Сербии Александра Вучича. Политик заболел во время визита в США, ему потребовалась помощь медиков. Затем он вернулся в Белград, где его госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме напомнили Мерцу о скорости «Искандера»

    Раскрыты возможные последствия решения Мерца о дальнобойном оружии для Украины

    Раскрыта удивительная польза острой еды

    52-летняя София Вергара пришла на «Формулу-1» в откровенном корсете

    Число пострадавших при наезде машины на толпу в Ливерпуле выросло

    Военкор раскрыл одну проблему Украины на фоне обмена

    Военкор заявил о ликвидации «главного медиа-мародера Курской области»

    Известный телеведущий удивился особенностям анатомии свиней

    Президент Бразилии заболел лабиринтитом

    В России порассуждали о масштабах производства «Гераней»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости