Президент Бразилии заболел лабиринтитом

G1: Президент Бразилии Лула да Силва заболел воспалением внутреннего уха

Врачи диагностировали у президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы воспаление внутреннего уха. Об этом сообщает портал G1.

Отмечается, что в понедельник, 26 мая, глава государства почувствовал головокружение и обратился в клинику, где ему поставили диагноз лабиринтит. После осмотра бразильского лидера отпустили домой, сейчас он находится в своей официальной резиденции.

По данным портала, Лула да Силва был вынужден отменить рабочие встречи до конца дня из-за плохого самочувствия.

В начале мая стало известно о проблемах со здоровьем у президента Сербии Александра Вучича. Политик заболел во время визита в США, ему потребовалась помощь медиков. Затем он вернулся в Белград, где его госпитализировали.