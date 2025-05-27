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19:43, 27 мая 2025Экономика

В Центробанке признали значение курса рубля в замедлении инфляции

ДИП Центробанка сообщил о высоком росте цен на независящие от рубля услуги
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
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Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Рост цен в России в мае существенно замедлился, а важным фактором, задавшим такую тенденцию, стало укрепление курса рубля. Об этом сказано в докладе «О чем говорят тренды» за авторством Департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка.

Вместе с тем аналитики отметили, что если брать услуги, которые не зависят от крепкого рубля, то рост цен на них остается довольно высоким. Таким образом, говорить о стабильности тенденции замедления инфляции не приходится, и для ее обретения потребуется длительное поддержание жестких денежно-кредитных условий.

Также отмечается сильный потребительский спрос, который удовлетворяется за счет дешевого импорта, и отчетливое снижение агрегированного спроса (включает в себя спрос компаний).

В целом в ДИП констатируют плавное возвращение экономики к сбалансированным темпам роста после двух лет его ускорения за счет роста расходов бюджета и кредитования. В свою очередь, рост курса рубля аналитики объяснили, помимо политики ЦБ, слабым спросом на импорт и активной продажей экспортной выручки.

Другие эксперты отмечают, что российской валюте сложно будет удержаться на текущем уровне, поскольку подкрепляющих его фундаментальных факторов нет. Источник Reuters в правительстве утверждает, что власти хотели бы плавного снижения курса до уровня ста рублей за доллар, чтобы улучшить ситуацию с наполнением бюджета. Однако чиновники опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля.

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