В Центробанке признали значение курса рубля в замедлении инфляции

ДИП Центробанка сообщил о высоком росте цен на независящие от рубля услуги

Рост цен в России в мае существенно замедлился, а важным фактором, задавшим такую тенденцию, стало укрепление курса рубля. Об этом сказано в докладе «О чем говорят тренды» за авторством Департамента исследований и прогнозирования (ДИП) Центробанка.

Вместе с тем аналитики отметили, что если брать услуги, которые не зависят от крепкого рубля, то рост цен на них остается довольно высоким. Таким образом, говорить о стабильности тенденции замедления инфляции не приходится, и для ее обретения потребуется длительное поддержание жестких денежно-кредитных условий.

Также отмечается сильный потребительский спрос, который удовлетворяется за счет дешевого импорта, и отчетливое снижение агрегированного спроса (включает в себя спрос компаний).

В целом в ДИП констатируют плавное возвращение экономики к сбалансированным темпам роста после двух лет его ускорения за счет роста расходов бюджета и кредитования. В свою очередь, рост курса рубля аналитики объяснили, помимо политики ЦБ, слабым спросом на импорт и активной продажей экспортной выручки.

Другие эксперты отмечают, что российской валюте сложно будет удержаться на текущем уровне, поскольку подкрепляющих его фундаментальных факторов нет. Источник Reuters в правительстве утверждает, что власти хотели бы плавного снижения курса до уровня ста рублей за доллар, чтобы улучшить ситуацию с наполнением бюджета. Однако чиновники опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля.