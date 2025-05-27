Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:07, 27 мая 2025Силовые структуры

Прокуратура проверит видео с танцующими на крыше российской школы выпускниками

В Приморье проверят видео, где дети танцуют на крыше школы на последнем звонке
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Во Владивостоке прокуратура начала проверку из-за видео со школьниками на крыше. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

По данным ведомства, в интернете распространилось видео, на котором подростки танцуют на неогороженной крыше школы №18 на последнем звонке. Родителям произошедшее не понравилось.

Сотрудники прокуратуры проверят соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения безопасности в образовательном учреждении.

Ранее прокуратура Башкирии начала проверку после сообщений о смотревшем порно на уроке учителе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крымские десантники устроили бойню в Курской области. Они выследили и атаковали бойцов ВСУ, пытавшихся прорваться в регион

    Массовая авария на подъезде к МКАД попала на видео

    Самолет с пассажирами на борту получил удар молнией в небе

    Учитель физкультуры принял у студентов зачет по лыжам в конце мая

    В России вспомнили предсказание Жириновского о геях в космосе

    В льготной ипотеке нашли недостаток

    В Минпросвещения объяснили порядок ввода новых учебников истории в российские школы

    Россиянка ушла на СВО втайне от семьи

    Стало известно о подготовке ВСУ к новой попытке прорыва в Россию

    Лавров назвал истребление русского языка домашней работой Киева от ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости