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15:00, 27 мая 2025Россия

Путин назвал чрезвычайно важную задачу

Путин на Набсовете РСВ: важно создать условия для самореализации участников СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал чрезвычайно важной задачей создание условий для самореализации участников специальной военной операции (СВО). По словам российского лидера, власти постоянно размышляют по этому поводу, пишет РИА Новости.

Во время заседания Наблюдательного совета платформы «Россия — страна возможностей» (РСВ) глава государства отметил, что важно сделать все необходимое для того, чтобы те, кто возвращается и будет возвращаться после выполнения задачи из зоны боевых действий на Украине, могли себя реализовать.

«Мы и в администрации президента, и в правительстве со всеми коллегами, в том числе и с присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем», — сказал Путин, подчеркнув, что власти учтут предложение об организации «предподготовки» для бойцов СВО, чтобы они могли принять участие в конкурсах платформы РСВ.

Ранее президент России поручил определить единые стандарты поддержки участников спецоперации. Во время встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании он отметил, что почти в каждом регионе страны в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи бойцам.

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