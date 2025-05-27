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15:46, 27 мая 2025Россия

Путин похвалил платформу «Россия — страна возможностей»

Путин поддержал создание раздела «Россия — страна возможностей» на Госуслугах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Платформа «Россия — страна возможностей» охватывает интересы граждан всех возрастов и помогает им реализовывать себя вне зависимости от профессии и доходов. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО), которое прошло 27 мая.

По словам президента, ключевая цель платформы — создать «единое широкое пространство самореализации для всех граждан страны». Важно, подчеркнул он, что участие в ее проектах доступно каждому вне зависимости от региона, в котором он живет, или уровня доходов.

Однако главу государства заинтересовали не только амбициозные цели платформы, но и любопытные цифровые инициативы, например, новые функции на портале «Госуслуги». Среди них — возможность сделать предложение руки и сердца онлайн. И хотя Путин признал удобство сервиса, он посоветовал не забывать о личных чувствах.

«Наверное, чтобы время сэкономить, это неплохо. Но вообще-то, все-таки, такие вещи лучше делать лично, глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции», — заметил он.

Президент добавил, что важнее всего создавать условия, при которых люди могут «общаться и получать удовольствие от жизни во всех ее смыслах».

Проект «Россия — страна возможностей» действует с 2018 года и объединяет десятки инициатив: конкурсы, образовательные программы, карьерные треки и социальные проекты. Среди участников — как школьники и студенты, так и предприниматели, специалисты, волонтеры, ученые и просто неравнодушные граждане.

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