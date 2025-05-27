Путин выразил отношение к функции предложения руки и сердца через Госуслуги

Путин на Набсовете РСВ скептично отнесся к предложению о браке через Госуслуги

Президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ) скептически отнесся к функции предложения руки и сердца через «Госуслуги». Комментарий главы государства приводит ТАСС.

По мнению Путина, подобная услуга экономит время тем, кто желает вступить в брак. Однако, по мнению президента России, такие вещи лучше делать лично.

«Глядя друг другу в глаза и испытывая определенные эмоции», — пояснил Путин.

Чтобы зарегистрировать брак в России, можно заполнить и подать заявление на «Госуслугах», заплатить госпошлину и приложить документы.

Браком в России считается союз мужчины и женщины, который зарегистрирован в ЗАГСе.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли проект закона о борьбе с фиктивными браками мигрантов.