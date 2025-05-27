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11:25, 27 мая 2025Бывший СССР

Раскрыто место подготовки иностранных наемников на Украине

Radio France: Семь французов проходят штурмовую подготовку под Киевом для ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Иностранные наемники, в том числе французы, проходят штурмовую подготовку под Киевом, перед тем как принять участие в операциях на фронте в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Radio France.

По данным журналистов, тактическая группа из числа иностранцев получила название «Международный реванш». В ее задачи входит общевойсковая разведка и участие в штурмовых действиях.

В составе группы числятся, как бывшие военные, так и добровольцы из числа гражданских. Всего в ней насчитывается семь граждан Франции. До этого там же обучались выходцы из Бразилии, США и Португалии, уточняется в публикации.

Ранее стало известно о смерти еще одного британского наемника на Украине. 29-летний Том Филлипс погиб, сражаясь против Российской армии в составе Вооруженных сил Украины.

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