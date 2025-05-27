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10:15, 27 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о гибели еще одного британского наемника на Украине

Inews: 29-летний британский наемник Филлипс погиб, сражаясь за ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

29-летний британский наемник Том Филлипс погиб, сражаясь против Российской армии в составе Вооруженных сил Украины. Об этом пишет издание Inews.

По данным журналистов, в прошлом убитый был профессиональным военным. Он поступил на службу в армию Великобритании в возрасте 16 лет. После увольнения в 2022 году он отправился добровольцем на Украину и служил в составе минометного расчета.

«Друзья сообщили, что бывший канонир Королевской артиллерии [Великобритании] боролся с проблемами психического здоровья до своей смерти», — отмечает газета.

Как рассказал сослуживец погибшего из числа наемников, Филлипс служил в одном из спецподразделений, связанных с Главным управлением разведки Украины.

Ранее появилась информация о смерти другого иностранного наемника в районе населенного пункта Отрадное Донецкой Народной Республики. Сообщается, что он пытался открыть огонь по российским штурмовым группам.

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