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19:48, 27 мая 2025Россия

Раскрыто состояние попавшего под удар ВСУ курского чиновника

Минздрав: Попавший под удар ВСУ курский чиновник Волобуев начал реабилитацию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Попавший под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) глава Беловского района Курской области Николай Волобуев начал реабилитацию. Эти и другие подробности о состоянии чиновника рассказал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, лечебный процесс на данный момент идет по плану, все необходимые оперативные вмешательства уже провели.

«Специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова приступили к мероприятиям ранней реабилитации», — пояснил помощник министра.

22 мая Волобуев попал под удар дрона ВСУ и получил травму. После этого ему позвонили из Кремля. Собеседником главы района оказался президент России Владимир Путин. На видеозаписи, сделанной во время разговора, глава государства пожелал выздоровления чиновнику, который уже в четвертый раз оказался под ударом ВСУ. «Обнимаю вас. Всего доброго», — сказал глава государства.

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