Тиханский: Решение Мерца по оружию для Киева расширит географию конфликта

Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Киеву расширит географию конфликта. Это и другие возможные последствия данного решения раскрыл в разговоре с РИА Новости военно-политический аналитик, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник института философии Национальной академии наук Белоруссии Александр Тиханский.

«Заявление Мерца о снятии ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине и разрешение на удары по территории России — это серьезный шаг, который может привести к эскалации конфликта и имеет ряд серьезных последствий», — объяснил собеседник агентства, отметив, что эскалация может достичь «невообразимых размеров».

Кроме того, как утверждает Тиханский, это может привести к усилению интенсивности боевых действий — обе стороны могут перейти к более агрессивной тактике, а это повлечет за собой увеличение жертв и разрушений. «И, наконец, это может способствовать затягиванию конфликта — вместо быстрого завершения конфликт может перейти в затяжную фазу с непредсказуемыми последствиями», — добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев прокомментировал заявление Мерца, напомнив ему о скорости российской ракеты «Искандер» в сравнении с Taurus.