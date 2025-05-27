Депутат Ивлев: Искандер долетит до Германии быстрее, чем Taurus до России

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений дальности ударов Украины вглубь России, напомнив ему о скорости российской ракеты «Искандер» в сравнении с Taurus. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина "Искандер", к примеру, долетит намного быстрее», — сказал он.

По словам депутата, РФ имеет право отвечать на любую агрессию в свою сторону, отметив, что нынешняя ситуация только усугубляет участь Киева, которому «нужны уже не переговоры, а исключительно капитуляция».

Ранее слова Мерца оценила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. «Если немецкое оружие будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», — сказала она.