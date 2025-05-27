Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:12, 27 мая 2025Россия

В Госдуме напомнили Мерцу о скорости «Искандера»

Депутат Ивлев: Искандер долетит до Германии быстрее, чем Taurus до России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений дальности ударов Украины вглубь России, напомнив ему о скорости российской ракеты «Искандер» в сравнении с Taurus. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина "Искандер", к примеру, долетит намного быстрее», — сказал он.

По словам депутата, РФ имеет право отвечать на любую агрессию в свою сторону, отметив, что нынешняя ситуация только усугубляет участь Киева, которому «нужны уже не переговоры, а исключительно капитуляция».

Ранее слова Мерца оценила лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт. «Если немецкое оружие будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве», — сказала она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме напомнили Мерцу о скорости «Искандера»

    Некоторым россиянам заблокировали счета в Таиланде

    Военблогер сообщил о тайной отправке ракет Taurus на Украину

    В Вашингтоне парад в честь антигитлеровской коалиции прошел без флага России

    Названы самые популярные имена новорожденных в России в 2025 году

    В КНДР высказались об американской системе ПРО «Золотой купол»

    Мужчина посетил вечеринку друзей и узнал неприятную правду о прошлом жены

    В селах на западе Украины почти не осталось мужчин

    Сотрудница полиции отправила коллеге фотографию топлес и потеряла работу

    В МИД отреагировали на противоречивые заявления Германии о дальнобойном оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости