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14:46, 27 мая 2025Россия

Россияне обвинили командование военного училища в смерти 17-летнего сына-курсанта

Родители из Челябинска обвинили командование военного училища в смерти сына
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Родители из Челябинска обвинили командование военного училища в смерти 17-летнего сына-курсанта. Как выяснило издание Baza, россияне полтора года не могут добиться возбуждения уголовного дела. Подробности о случившемся приводятся в Telegram-канале.

Как рассказали горожане, их сын был зачислен на первый курс Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов в августе прошлого года. Однако болеть юноша начал еще на этапе прохождения медицинской комиссии. Он пожаловался на высокую температуру, как утверждают родители, должной помощи их ребенку не оказали.

К концу месяца у курсанта возникли те же симптомы, его госпитализировали с температурой 38,4. Спустя несколько дней его выписали. Затем история повторилась, юноше за все время сделали две прививки от пневмококковой инфекции и гриппа.

В середине октября у курсанта начал болеть желудок, а потом заболел и весь живот. Через два дня градусник показал, что температура его тела доходит до отметки 40 градусов. Когда молодой человек перестал отвечать на звонки, в его семье заподозрили неладное. Позже с родителями связался командир и подтвердил самые страшные опасения.

Эксперты установили, что у курсанта возникли осложнения, вызванные менингококковой инфекцией. Родители же убеждены, что
их ребенка не удалось спасти из-за наплевательского отношения командования и медиков.

Следователь военного следственного отдела СК России по Челябинскому гарнизону отказал в возбуждении дела. Тем не менее челябинцы продолжают настаивать на том, чтобы ответственные за трагедию понесли наказание.

Ранее сообщалось, что воронежский курсант обвинил полицию в пытках.

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