Россиянин отдохнул в люксовом отеле Египта и пожаловался на дырявую мебель и горелую еду

Россиянин взял тур на троих в пятизвездочный отель Parrotel Lagoon Resort в Египте, однако за 209 тысяч рублей его ждали дырявая мебель и горелая еда. Об этом он рассказал порталу «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Турист пожаловался на условия в люксовом отеле города Шарм-эш-Шейх, в котором провел восемь ночей с 6 по 14 января 2025 года. По его словам, отдых не задался с самого приезда. «Было около полудня, но номер готов не был. К нашему приходу уборщик не закончил работу: при нас тер половой тряпкой, не снимая ее со швабры, столик на балконе», — рассказал мужчина.

Выяснилось, что в санузле просторного номера была непрерывная течь, также несколько дней регулярно пропадала горячая вода, а менеджер отеля удивлялся претензиям. «В течение двух дней добивался, чтобы в номер принесли халаты и тапочки. Каждый раз работники отеля говорили: "Хорошо", и ничего не делали», — вспомнил россиянин.

Ресепшен отеля показался отдыхающим очень мрачным: днем не горел свет, в помещении гуляли сквозняки, при входе стояли дырявые и продавленные диваны, а столы были покрыты пылью и липкими следами от посуды. Развлечения туристам также не понравились. «У отеля внушительная территория, но неорганизованная — сплошные скучные постройки, никаких активностей. Таким же пустынным был и аквапарк», — сделал вывод автор отзыва.

Он отметил, что для отдыхающих более семи дней в стоимость проживания также входил бесплатный ужин изысканной итальянской кухни. Однако и он оказался скверным, а еда в целом — невкусной. «Питались в ресторане "Лагуна": выкладка продуктов тесная, очереди были даже в январе. Еда в гриль-баре — горелая, коктейли получались дрянные», — прокомментировал мужчина.

Ранее российская туристка побывала на египетском курорте Хургада и пожаловалась на условия в местном отеле Hawaii Le Jardin Aqua Park. По словам соотечественницы, гостям нуж­но бы­ло бо­роть­ся за еду.