Россиянин похитил дочь и попытался увезти ее в Дубай по фальшивому паспорту

Россиянин пять лет скрывался с дочерью от уголовного преследования и попытался увезти ее в Дубай по фальшивому паспорту. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Мужчину с российским паспортом задержали в аэропорту Минска в ночь на 22 мая. После проверки выяснилось, что документы — его и дочери — были поддельными. Страницы с установочными данными оказались заменены.
Пограничники выяснили, что пассажир объявлен МВД России в межгосударственный розыск за расправу над человеком и лишен прав на воспитание ребенка. Россиянин похитил девочку и пять лет скрывался с ней.
Мужчину задержали, ребенка передали сотрудникам уголовного розыска. Ее должны вернуть матери. Задержанного поместили в СИЗО. Белорусские следовали решают вопрос о возбуждении дела о незаконном пересечении границы и подделке документов.
Ранее другой россиянин попытался увезти дочь в Египет по поддельным документам. Мужчина хотел отобрать ее у жены, с которой разводился.