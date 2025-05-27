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13:29, 27 мая 2025Путешествия

Россиянин похитил дочь и попытался увезти ее в Дубай по фальшивому паспорту

Россиянин попытался увезти дочь в Дубай из Белоруссии по поддельному паспорту
Мария Борисова
Мария Борисова

Россиянин пять лет скрывался с дочерью от уголовного преследования и попытался увезти ее в Дубай по фальшивому паспорту. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Мужчину с российским паспортом задержали в аэропорту Минска в ночь на 22 мая. После проверки выяснилось, что документы — его и дочери — были поддельными. Страницы с установочными данными оказались заменены.

Пограничники выяснили, что пассажир объявлен МВД России в межгосударственный розыск за расправу над человеком и лишен прав на воспитание ребенка. Россиянин похитил девочку и пять лет скрывался с ней.

Мужчину задержали, ребенка передали сотрудникам уголовного розыска. Ее должны вернуть матери. Задержанного поместили в СИЗО. Белорусские следовали решают вопрос о возбуждении дела о незаконном пересечении границы и подделке документов.

Ранее другой россиянин попытался увезти дочь в Египет по поддельным документам. Мужчина хотел отобрать ее у жены, с которой разводился.

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