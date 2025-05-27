Россиянина задержали за расправу над подростком в лесу

В Новосибирске задержали жителя за убийство подростка в лесу

В Новосибирске задержали 21-летнего жителя за расправу над 17-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным следствия, ночью 25 мая в лесном массиве молодые люди поссорились по незначительному поводу, во время чего старший товарищ достал нож и им нанес множество ударов подростку. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

В ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение, также решается вопрос об аресте.

Ранее сообщалось, что в Казани возбудили дело в отношении мужчины, угрожавшего пассажирам поезда ножом.