Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:40, 27 мая 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за расправу над подростком в лесу

В Новосибирске задержали жителя за убийство подростка в лесу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Новосибирске задержали 21-летнего жителя за расправу над 17-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным следствия, ночью 25 мая в лесном массиве молодые люди поссорились по незначительному поводу, во время чего старший товарищ достал нож и им нанес множество ударов подростку. Ранения оказались несовместимы с жизнью.

В ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение, также решается вопрос об аресте.

Ранее сообщалось, что в Казани возбудили дело в отношении мужчины, угрожавшего пассажирам поезда ножом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось новое видео прилета баллистической ракеты в Чернигове

    В партии Шольца раскритиковали решение Мерца по оружию для Украины

    В Госдуму внесли законопроект против «крестопадов»

    Иностранцы устроили массовую драку на стадионе российской школы и попали под арест

    Звезда «Вампиров средней полосы» приехал в армию на черном «Гелендвагене»

    Средний размер автокредитов в России заметно упал

    ВС России расширили зону контроля в ДНР

    Глава УЕФА высказался об отстранении юношеских команд из России

    Бывший вагнеровец рассказал об особой касте в ЧВК

    Священник назвал трутнями и должниками не ушедших на СВО россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости