Россиянина задержали за расправу над подростком в лесу

В Новосибирске задержали 21-летнего жителя за расправу над 17-летним подростком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
По предварительным данным следствия, ночью 25 мая в лесном массиве молодые люди поссорились по незначительному поводу, во время чего старший товарищ достал нож и им нанес множество ударов подростку. Ранения оказались несовместимы с жизнью.
В ближайшее время молодому человеку будет предъявлено обвинение, также решается вопрос об аресте.
Ранее сообщалось, что в Казани возбудили дело в отношении мужчины, угрожавшего пассажирам поезда ножом.