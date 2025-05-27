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10:20, 27 мая 2025Силовые структуры

Россиянка вылила на возлюбленного бензин и подожгла его

На Алтае задержана мать 2 детей за поджог ударившего ее сожителя из-за ссоры
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Алтайском крае задержана 40-летняя местная жительница — мать двоих детей, которая вылила на ударившего ее 36-летнего возлюбленного бензин и подожгла его. Об этом сообщает Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло в селе Красногорское накануне. Там возлюбленные поссорились на бытовой почве и мужчина несколько раз ударил женщину.

Та в ответ достала из шкафа бензин и масло для бензопилы и вылила эту смесь на обидчика, а потом подожгла. Когда сожитель вспыхнул, она вызвала спасателей. Его госпитализировали со множественными ожогами.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении братьев-близнецов, которые пытались расправиться со знакомым при помощи трости.

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