Российские пенсионеры станут блогерами

«Одноклассники» и «Московское долголетие» научат пенсионеров вести блоги

«Одноклассники» и «Московское долголетие» научат старшее поколение вести личный блог. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Так, запускается образовательный курс «Школа блогинга для 55+». На нем москвичам старшего поколения пошагово расскажут о ведении личного блога — от поиска идей для публикаций до их воплощения.

Курс стартует 2 июня и рассчитан на 4 недели. Каждое занятие включает теорию, практику и живое общение с опытными блогерами. Участникам помогут развить авторский стиль и найти уникальную манеру подачи, создавать и оформлять собственные группы, работать с видеоформатами и выстраивать диалог с аудиторией.

Слушателям расскажут, чем может быть полезен блогинг в 55+, научат пользоваться инструментами и функциями ОК, а также помогут найти темы и идеи для контента. Тем, кто делает первые шаги, эксперты расскажут, с чего начать, а более продвинутые авторы контента познакомятся с новыми инструментами для продвижения и увеличения числа подписчиков.

Директор по продукту ОК Александр Москвичев рассказал, что проект поможет москвичам старшего поколения не только научиться вести личный блог, но и найти единомышленников, раскрыть новые таланты и поделиться своим жизненным опытом с миллионами пользователей.

После курса в течение трех месяцев все участники получат поддержку от платформы «Одноклассники» для уверенного старта в блогинге. Она включает постоянную связь с аккаунт-менеджером в групповом чате, участие в тематических онлайн-марафонах и конкурсах, а также доступ к материалам по SMM и возможностям развития группы.