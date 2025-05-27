Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:35, 27 мая 2025Интернет и СМИ

Российские пенсионеры станут блогерами

«Одноклассники» и «Московское долголетие» научат пенсионеров вести блоги
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Одноклассники» и «Московское долголетие» научат старшее поколение вести личный блог. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.

Так, запускается образовательный курс «Школа блогинга для 55+». На нем москвичам старшего поколения пошагово расскажут о ведении личного блога — от поиска идей для публикаций до их воплощения.

Курс стартует 2 июня и рассчитан на 4 недели. Каждое занятие включает теорию, практику и живое общение с опытными блогерами. Участникам помогут развить авторский стиль и найти уникальную манеру подачи, создавать и оформлять собственные группы, работать с видеоформатами и выстраивать диалог с аудиторией.

Слушателям расскажут, чем может быть полезен блогинг в 55+, научат пользоваться инструментами и функциями ОК, а также помогут найти темы и идеи для контента. Тем, кто делает первые шаги, эксперты расскажут, с чего начать, а более продвинутые авторы контента познакомятся с новыми инструментами для продвижения и увеличения числа подписчиков.

Директор по продукту ОК Александр Москвичев рассказал, что проект поможет москвичам старшего поколения не только научиться вести личный блог, но и найти единомышленников, раскрыть новые таланты и поделиться своим жизненным опытом с миллионами пользователей.

После курса в течение трех месяцев все участники получат поддержку от платформы «Одноклассники» для уверенного старта в блогинге. Она включает постоянную связь с аккаунт-менеджером в групповом чате, участие в тематических онлайн-марафонах и конкурсах, а также доступ к материалам по SMM и возможностям развития группы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости