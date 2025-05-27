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12:33, 27 мая 2025Россия

Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

Минобороны: Нанесено поражение общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, поражение также нанесли складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника.

Уточняется, что российские военные наносили удары по позициям ВСУ в 148 районах с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, артиллерии и ракет.

Ранее в Минобороны перечислили цели ответных ударов по Украине после атак дронов ВСУ на Россию. Речь шла об объектах и предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

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