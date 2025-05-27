В Минобороны перечислили цели ответных ударов по Украине после атак дронов ВСУ на Россию

Минобороны России заявило об ударах по Украине в ответ на атаки дронов ВСУ

В ответ на атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России, осуществленным с 20 по 27 мая, российские войска нанесли удары по ряду украинских объектов. Пораженные цели Минобороны России перечислило в Telegram.

Как подчеркнули в ведомстве, удары нанесены исключительно по объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Так, 20 мая поражен аэродром Озерное в Житомирской области, а также склады боеприпасов, военно-технического имущества и горючего в Днепропетровской. 21 мая успешно атакованы пункт временной дислокации и склад ракетно-артиллерийского вооружения механизированной бригады ВСУ в Сумской области, пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Святогорска в Донецкой народной республике и склад боеприпасов в Харьковской области.

22 мая российские войска ударили по Павлоградскому химическому заводу в Днепропетровской области, цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям противовоздушной обороны в Криворожской и Николаевской областях, а также по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харьковской области. Помимо этого, ракетным комплексом «Искандер-М» уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления и пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Орджоникидзе.

23 мая Вооруженные силы России поразили контейнеры с военным имуществом в порту Одессы, места подготовки ударных беспилотников на аэродроме Кисличеватая в Запорожской области, а также аэродром Канатово в Кировоградской и склады боеприпасов в Харьковской. 24 мая нанесен массированный удар по центрам радиотехнической разведки и авиации в Киевской области и временным пунктам дислокации бойцов ВСУ в Одесской и Харьковской областях.

Кроме того, 25 мая успешно атакованы предприятия ВПК Украины, выпускающие компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны. Также поражены центры радио и радиотехнической разведки и цеха по производству беспилотников в Сумской, Николаевской, Черниговской, Харьковской и Киевской областях, объекты инфраструктуры аэродрома Школьный в Одесской области и полевого аэродрома Вишневое в Харьковской.