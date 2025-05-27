ВС России окружили ВСУ юго-западнее Дзержинска в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России окружили Вооруженные силы Украины (ВСУ) юго-западнее Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике. Об этом рассказал Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на свой источник.

«После освобождения Зари и ряда других населенных пунктов захлопывается крышка котла», — сказано в публикации.

По словам источника, бои идут за Попов Яр и Яблоновку покровского направления. Отмечается, что украинские войска находятся в критическом положении.

Ранее украинский аналитический проект DeepState самым тяжелым для ВСУ остается покровское направление. Россия наносит по нему наибольшее количество атак.