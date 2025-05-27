Ряду россиян рассказали о получении дополнительных пенсионных коэффициентов

Экономист Балынин: Дополнительные ИПК можно получить за участие в СВО

Некоторым категориям граждан Российской Федерации могут начислить дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) за социально значимые периоды. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

В частности, такая категория надбавок полагается за периоды ухода за детьми: от 1,8 ИПК за год за первого ребенка до 5,4 ИПК за третьего и четвертого. Если уход за четырьмя детьми был на протяжении полутора лет, в общей сложности можно получить 24,3 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Кроме того, 1,8 ИПК начисляется за год службы по призыву, а 3,6 ИПК — за год участия в специальной военной операции. Помимо этого, 1,8 ИПК начисляется россиянам за год ухода за человеком, достигшим 80 лет, за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом, добавил экономист.

Ранее сообщалось, что фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня этого года.