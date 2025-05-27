Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:33, 27 мая 2025Экономика

Ряду россиян рассказали о получении дополнительных пенсионных коэффициентов

Экономист Балынин: Дополнительные ИПК можно получить за участие в СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Зыков / Агентство «Москва»

Некоторым категориям граждан Российской Федерации могут начислить дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) за социально значимые периоды. Об этом в разговоре с aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

В частности, такая категория надбавок полагается за периоды ухода за детьми: от 1,8 ИПК за год за первого ребенка до 5,4 ИПК за третьего и четвертого. Если уход за четырьмя детьми был на протяжении полутора лет, в общей сложности можно получить 24,3 индивидуальных пенсионных коэффициента.

Кроме того, 1,8 ИПК начисляется за год службы по призыву, а 3,6 ИПК — за год участия в специальной военной операции. Помимо этого, 1,8 ИПК начисляется россиянам за год ухода за человеком, достигшим 80 лет, за инвалидом 1 группы или ребенком-инвалидом, добавил экономист.

Ранее сообщалось, что фиксированная часть страховой пенсии граждан, которым в мае исполнилось 80 лет, удвоится с 1 июня этого года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось новое видео прилета баллистической ракеты в Чернигове

    В партии Шольца раскритиковали решение Мерца по оружию для Украины

    В Госдуму внесли законопроект против «крестопадов»

    Иностранцы устроили массовую драку на стадионе российской школы и попали под арест

    Звезда «Вампиров средней полосы» приехал в армию на черном «Гелендвагене»

    Средний размер автокредитов в России заметно упал

    ВС России расширили зону контроля в ДНР

    Глава УЕФА высказался об отстранении юношеских команд из России

    Бывший вагнеровец рассказал об особой касте в ЧВК

    Священник назвал трутнями и должниками не ушедших на СВО россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости