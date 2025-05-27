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14:07, 27 мая 2025Путешествия

Самолет с пассажирами на борту получил удар молнией в небе

CBS: Самолет Southwest Airlines получил удар молнией при посадке в Денвере
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Mike Blake / Reuters

Самолет авиакомпании Southwest Airlines с пассажирами на борту получил удар молнией в небе. Об этом сообщил канал CBS News.

25 мая американский лайнер выполнял рейс из Тампы в Денвер, США. Когда воздушное судно заходило на посадку в аэропорту прибытия, в него ударила молния.

Несмотря на произошедшее, приземление прошло благополучно, никто не пострадал. Самолет пришлось временно отстранить от эксплуатации, чтобы проверить на неисправности.

Ранее российские пилоты увидели НЛО во время полета во Владикавказ. Предмет был похож на белый шар размером не больше метра.

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