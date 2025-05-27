Шпиц Майло пристрастился к серфингу в Сочи

Mash: Шпиц прокатился с хозяином на доске для серфинга в Сочи и попал на видео

Пес по имени Майло прокатился с хозяином на доске для серфинга в Сочи и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

Владельцы шпица, названного в честь собаки из фильма «Маска», рассказали журналистам, что их питомец сам пристрастился к этому водному виду спорта. Сначала он катался на руках у хозяев, а спустя два года стал уверенно стоять на доске.

«Пушистый знатный авантюрист соглашается на любые активности и живет свою лучшую жизнь», — пишет Telegram-канал.

Ранее жители Хабаровска заметили шпица на скутере. Очевидцы сняли на камеру мужчину, который катался вместе со своим питомцем по улице.

