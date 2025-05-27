Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:20, 27 мая 2025Экономика

Системы безопасности Chery не уберегли попавшего в аварию водителя

Три человека не выжили после столкновения Chery и Toyota
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Столкновение автомобилей Chery и Toyota Corolla унесло жизни трех человек. Об этом сообщил «Астраханский листок».

ДТП случилось 25 мая на трассе «Астрахань — Марфино» в Володарском районе (Астраханская область). Не выжили управлявшая китайским автомобилем Chery 46-летняя женщина, 39-летний мужчина, который был за рулем Totyota, а также ее пассажирка. Еще один человек получил травмы и был госпитализирован.

Есть информация, что виновником аварии был водитель японского автомобиля. Машина выехала на встречную полосу движения, где и столкнулась с «китайцем».

Ранее сообщалось о трагическом исходе дорожно-транспортного происшествия в Калуге. Тогда в аварию попал китайский автомобиль Changan. Его водителя не удалось спасти. Сама машина превратилась в груду металла.

Другой китайский автомобиль, Haval Dargo, попавший в ДТП в конце апреля этого года, разлетелся на части, после того как врезался в столб.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости