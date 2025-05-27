Скандал с пощечиной Макрону назвали подтверждением одного факта

Политолог Леруа: Скандал с Макроном является подтверждением падающего авторитета

Скандал с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону является очередным подтверждением его падающего авторитета. Такое мнение в разговоре с РЕН ТВ выразил французский политолог Эммануэль Леруа.

Леруа подчеркнул, что подобное поведение не соответствует статусу главы государства и лишь подчеркивает его слабые позиции как внутри страны, так и на международной арене. Репутация Макрона давно вызывает вопросы, добавил политолог. «Опросы показывают, что уровень доверия к нему во Франции чрезвычайно низок и составляет около 20 процентов», — отметил он.

Эксперт указал, что несмотря на попытки Елисейского дворца замять инцидент, спрятать падение авторитета французского лидера становится все сложнее. При этом случай с пощечиной от жены — очередное происшествие в череде скандалов, связанных с Макроном.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял Макрона за инцидент с пощечиной, которую нанесла ему его супруга Брижит. Кроме того, критике подверглась и официальная реакция Елисейского дворца на слитое в сеть видео с пощечиной.

