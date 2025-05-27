Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:02, 27 мая 2025Забота о себе

Состоящие в отношениях больше 20 лет пары назвали секрет долгой сексуальной жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети, состоящие в отношениях уже больше 20 лет, назвали секрет долгой сексуальной жизни с одним человеком. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи рассказали, что секрет кроется в искренней симпатии к человеку во всех его проявлениях, а не только физическом.

Мне нравится с ней разговаривать. Слышать ее голос. Слышать ее смех. Мне нравится, как она двигается. Мне нравится, как она смотрит на меня. Все. Я думаю, она чувствует то же самое, потому что ей, кажется, тоже нравится быть рядом со мной, и ей определенно все еще нравится заниматься со мной сексом! Кроме того, мы много разговариваем. Долгие, глубокие, философские разговоры, а также поверхностные и обыденные

Islanduniverseпользователь Reddit

Одна пользовательница отметила, что для отношений важно постоянно продолжать осознанно выбирать своего партнера.

Я встаю каждое утро и выбираю своего партнера каждый день. Спустя 20 лет все еще нужно работать над этим и прикладывать усилия, нельзя просто пускать все на самотек, плюс у меня на прикроватном столике лежит список, в котором перечислено все, что я ценю и люблю в своем партнере, и я читаю его каждый раз, когда чувствую необходимость, а это довольно часто

HorndogTaco003пользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Еще один мужчина посоветовал никогда не ложиться в постель после ссоры без примирения. Он уточнил, что живет с супругой уже 41 год.

Никогда не ложитесь спать, злясь друг на друга. Боритесь голышом. Каждую неделю устраивайте свидания, особенно когда дети еще маленькие. Признавайтесь друг другу в любви. Делайте что-то вместе. Трогайте друг друга, когда проходите мимо. Хватайте друг друга за задницу или поглаживайте

henholmпользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины перечислили, какие, кроме измен, причины разрушили их брак. Для многих поводом расторгнуть отношения стали зависимости партнеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн рассказал о гибели пенсионера после издевательств от солдат ВСУ

    В Госдуме напомнили Мерцу о скорости «Искандера»

    Обновление Android сломало дисплей смартфонов Samsung

    Сотрудница полиции отправила коллеге фотографию топлес и потеряла работу

    Состоящие в отношениях больше 20 лет пары назвали секрет долгой сексуальной жизни

    В аэропорту российского города ввели план «Ковер»

    Над двумя российскими городами прогремели взрывы

    В МИД отреагировали на противоречивые заявления Германии о дальнобойном оружии

    В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание столицы

    В США указали на одержимость Трампа внешностью других мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости