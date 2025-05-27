Состоящие в отношениях больше 20 лет пары назвали секрет долгой сексуальной жизни

Пользователи сети, состоящие в отношениях уже больше 20 лет, назвали секрет долгой сексуальной жизни с одним человеком. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользователи рассказали, что секрет кроется в искренней симпатии к человеку во всех его проявлениях, а не только физическом.

Мне нравится с ней разговаривать. Слышать ее голос. Слышать ее смех. Мне нравится, как она двигается. Мне нравится, как она смотрит на меня. Все. Я думаю, она чувствует то же самое, потому что ей, кажется, тоже нравится быть рядом со мной, и ей определенно все еще нравится заниматься со мной сексом! Кроме того, мы много разговариваем. Долгие, глубокие, философские разговоры, а также поверхностные и обыденные Islanduniverse пользователь Reddit

Одна пользовательница отметила, что для отношений важно постоянно продолжать осознанно выбирать своего партнера.

Я встаю каждое утро и выбираю своего партнера каждый день. Спустя 20 лет все еще нужно работать над этим и прикладывать усилия, нельзя просто пускать все на самотек, плюс у меня на прикроватном столике лежит список, в котором перечислено все, что я ценю и люблю в своем партнере, и я читаю его каждый раз, когда чувствую необходимость, а это довольно часто HorndogTaco003 пользовательница Reddit

Еще один мужчина посоветовал никогда не ложиться в постель после ссоры без примирения. Он уточнил, что живет с супругой уже 41 год.

Никогда не ложитесь спать, злясь друг на друга. Боритесь голышом. Каждую неделю устраивайте свидания, особенно когда дети еще маленькие. Признавайтесь друг другу в любви. Делайте что-то вместе. Трогайте друг друга, когда проходите мимо. Хватайте друг друга за задницу или поглаживайте henholm пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины перечислили, какие, кроме измен, причины разрушили их брак. Для многих поводом расторгнуть отношения стали зависимости партнеров.