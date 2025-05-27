Сотрудники турецкого отеля отомстили россиянке за плохой отзыв

Shot: Сотрудники турецкого отеля вскрыли чемодан россиянки из-за плохого отзыва

Россиянка написала плохой отзыв на турецкий отель и начала получать угрозы от сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина вместе с мужем и двумя детьми заселилась в пятизвездочный отель Ma Biche Kemer в турецком Кемере. Во время проживания она писала обо всех негативных моментах в чате с отзывами, в одном из которых сравнила гостиницу с «советским пансионатом».

Жалобы женщины прочли сотрудники отеля и решили отомстить. К ней в номер ворвались неизвестные и вскрыли ее чемодан, сфотографировали его содержимое, а затем снимки начали появляться во всех чатах с подписью «Возмездие». Россиянка полагает, что к этому причастны горничные.

Ранее россиянку заселили в номер в подвале пятизвездочного отеля Турции и довели до больницы.