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08:32, 27 мая 2025Путешествия

Сотрудники турецкого отеля отомстили россиянке за плохой отзыв

Shot: Сотрудники турецкого отеля вскрыли чемодан россиянки из-за плохого отзыва
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dave Photoz / Unsplash

Россиянка написала плохой отзыв на турецкий отель и начала получать угрозы от сотрудников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Женщина вместе с мужем и двумя детьми заселилась в пятизвездочный отель Ma Biche Kemer в турецком Кемере. Во время проживания она писала обо всех негативных моментах в чате с отзывами, в одном из которых сравнила гостиницу с «советским пансионатом».

Жалобы женщины прочли сотрудники отеля и решили отомстить. К ней в номер ворвались неизвестные и вскрыли ее чемодан, сфотографировали его содержимое, а затем снимки начали появляться во всех чатах с подписью «Возмездие». Россиянка полагает, что к этому причастны горничные.

Ранее россиянку заселили в номер в подвале пятизвездочного отеля Турции и довели до больницы.

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