Центробанк нашел способ сдержать планы банков по развитию экосистем

ЦБ ввел для банков с октября 2026 года лимиты по вложениям в непрофильный бизнес

С октября 2026 года для российских банков будет введен риск-чувствительный лимит (РЧЛ) по вложениям в непрофильные активы, под которыми в том числе понимаются расходы на строительство экосистем. Об этом со ссылкой на доклад Центробанка сообщает РБК.

Под РЛЧ подразумевается доля от капитала, которую финансовая организация может потратить на указанные цели. Если лимит превышен, то одновременно для него повысят норматив достаточности капитала.

Впервые ЦБ захотел сдержать планы банков по развитию экосистем еще в 2021 году. Дело в том, что, в отличие от кредитов, такие активы остаются на балансе, но не генерируют стабильный денежный поток и малоликвидны. Таким образом, по оценке регулятора, их приобретение сравнимо с заморозкой капитала, что создает риски для самих кредиторов, вкладчиков и стабильности финансовой системы в целом.

Все необходимые нормативные акты для утверждения регулирования Банк России намерен принять до конца года. По его оценке, к началу 2025 года на общем балансе банков находилось иммобилизованных активов на четыре триллиона рублей, что составляет около 20 процентов от их капитала. У отдельных крупных игроков доля превышает 30 процентов.

Еще в 2021 году регулятор оценивал показатель в 2,4 триллиона рублей, но тогда речь шла только о 30 крупнейших по активам банках. Планируемый лимит будет применяться к 216 банкам с универсальной лицензией, однако три четверти из них не увидят никакой разницы, потому что доля их иммобилизованных активов не превышает итоговое целевое значение в 25 процентов.

При этом Банк России заранее хочет избежать уклонения от регулирования и намерен рассчитывать РЧЛ сразу для банковских групп, чтобы у тех не было соблазна перенести активы на отдельные дочерние структуры. В 2026 году норматив составит 100 процентов от капитала, и только к 2030-му он достигнет желаемых 25 процентов.

