США захотели усилить север Европы из-за России

WSJ: США усиливают Северный фронт Европы из-за опасности войны с Россией

Американские военные усиливают свое присутствие на Северном фронте Европы из-за опасений относительно будущего Североатлантического альянса и якобы опасности войны с Россией. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы НАТО стала более «смертоносной», а испытательным полигоном стал север Европы, где альянс сталкивается с Россией с двух сторон.

Отмечается, что Крайний север и Прибалтика оказались в центре военного планирования США, поскольку их доступ к судоходным путям, территории и энергетическим ресурсам будет иметь решающее значение для Запада в новой эре геополитического конфликта. В ходе трехнедельных учений силы США и Великобритании объединились с войсками стран Северной Европы и Балтии для отработки возможных сценариев войны, включая учения с боевой стрельбой, пополнение запасов крови с помощью беспилотников и прыжки с парашютом за Полярным кругом в Норвегии.

Как отмечает газета, цель учений была двоякой: сдержать «российскую агрессию» и более прочно интегрировать союзников в этом стратегическом уголке Европы, включая новых членов НАТО Финляндию и Швецию.

Ранее норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что НАТО создаст в Норвегии новый Объединенный центр управления воздушными операциями (Combined Air Operations Centres — Allied Air Command, CAOC). Уточняется, что это уже третий подобный плацдарм альянса в Европе.