Студента московского техникума оштрафовали за публикацию мемов с Гитлером

Студента техникума при МГТУ имени Баумана оштрафовали за мемы с Гитлером в чате

Студента техникума при Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана оштрафовали за публикацию мемов с фюрером Третьего рейха Адольфом Гитлером в одном из чатов с одногруппниками. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, юноша опубликовал в чате группы три изображения. На одном из них содержалась надпись «Шок! Гитлер был нацистом».

Через некоторое время молодого горожанина прямо в колледже задержали сотрудники центра «Э». Его попросили разблокировать телефон, получили доступ к его аккаунту в Telegram, благодаря чему мемы в чате удалось сохранить. На юношу составили протокол о демонстрации нацистской символики.

Арестовывать жителя столицы не стали, ему назначили штраф в несколько тысяч рублей.

Ранее в Санкт-Петербурге суд дал 18 лет заключения жителю за подготовку теракта в Белгороде.