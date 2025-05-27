Командир Алтай: ВСУ применяют стратегию НАТО во время атак российской артиллерии

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют элементы стратегии НАТО во время атак российской артиллерии — они водят технику кругами по полям. Об этом заявил командир танкового батальона с позывным Алтай, передает RT.

«Они еще используют натовскую стратегию: чтобы наша артиллерия по ним не попала, они начинают по полю круги наматывать. Катаются, катаются, а мы их просто разбираем — одну машину за другой», — сказал он.

Также Алтай отметил, что в том бою его подразделение действовало по схеме «карусель» — в заезд выходили по две машины, сменяя друг друга.

Ранее сообщалось, что российские танкисты группировки войск прикрытия границы не дают бойцам ВСУ закрепиться под Харьковом и в приграничных районах.