Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:07, 27 мая 2025Бывший СССР

Танкист рассказал о неудачной стратегии ВСУ против артиллерии

Командир Алтай: ВСУ применяют стратегию НАТО во время атак российской артиллерии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют элементы стратегии НАТО во время атак российской артиллерии — они водят технику кругами по полям. Об этом заявил командир танкового батальона с позывным Алтай, передает RT.

«Они еще используют натовскую стратегию: чтобы наша артиллерия по ним не попала, они начинают по полю круги наматывать. Катаются, катаются, а мы их просто разбираем — одну машину за другой», — сказал он.

Также Алтай отметил, что в том бою его подразделение действовало по схеме «карусель» — в заезд выходили по две машины, сменяя друг друга.

Ранее сообщалось, что российские танкисты группировки войск прикрытия границы не дают бойцам ВСУ закрепиться под Харьковом и в приграничных районах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он играет с огнем!» Трамп обратился к Путину и заявил, что спас Россию от очень плохих вещей

    Россияне станут меньше тратить на жилье

    В офисе Зеленского ответили про состав делегации Украины на следующие переговоры с Россией

    В России заявили о 12-летней длительности СВО

    Россияне признались в желании отдохнуть на ферме

    Защита уехавшего во Францию бывшего сенатора и банкира обжаловала его приговор в России

    В США объяснили угрозой России потребность Франции в новом атомном авианосце

    Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор ягод

    В России упростили оформление перепланировки квартир

    Российский город вписали в мировую историю

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости