Толпа расчленила тигра из мести и растащила его останки на сувениры

В Индии более тысячи человек расчленили бенгальского тигра из мести

В Индии более тысячи жителей деревни Дусутимукх набросились на бенгальского тигра за предполагаемое нападение на человека. Об этом пишет Times of India.

Толпа начала охоту на тигра в шесть утра. Люди вооружились копьями, мачете и железными палками и преследовали хищника в лесистой местности. Поймав животное в кольцо, жители деревни принялись избивать его. Лесные рейнджеры пытались защитить тигра, но лишь пострадали сами.

В конце концов хищника не стало. Толпа расчленила тигра и растащила его останки: лапы, уши, зубы, куски шерсти — на сувениры. Жители деревни объяснили свои действия местью. По их словам, этот тигр был людоедом, а также охотился на их скот.

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Местные власти не одобрили самовольную расправу и уже совершили несколько арестов. Экоактивист Апурба Баллав Госвами обвинил в произошедшем нерасторопность департамента лесного хозяйства штата. Он объяснил, что, впервые заметив тигра, жители деревни рассказали о нем учреждению, однако его сотрудники никак не стали решать эту проблему.

Этот инцидент не единичен. В начале года в том же штате рейнджеры нашли две туши тигра. Это вызвало у местных властей обеспокоенность по поводу популяции тигров.

Ранее сообщалось, что в Индии властям удалось поймать тигрицу-людоеда, которая за три дня расправилась с пятью местными жителями. Не уточняется, будут ли хищницу усыплять после серии расправ над людьми.

