Трамп воодушевил страны Европы

El País: Разговор Трампа с главой ЕК фон дер Ляйен воодушевил страны ЕС

Разговор президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен воодушевил страны Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает газета El País со ссылкой на европейские источники.

«Пока Вашингтон со своими предложениями скорее стремится к капитуляции, чем к переговорам, в ходе которых обе стороны пойдут на уступки ради меньшего из зол», — отметили источники издания.

При этом, по их словам, многие европейские столицы воодушевились переговорами политиков и с надеждой восприняли изменение тональности.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США. Она назвала переговоры с Трампом хорошими, уточнив, что ЕС для достижения торговой сделки с США понадобится время до 9 июля. Глава ЕК подчеркнул, что Европа готова продвигать переговоры быстро и решительно.