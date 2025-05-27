Траты россиян на новые автомобили резко выросли

«Автостат»: Траты россиян на новые машины выросли на 31,3 % в апреле

По итогам апреля 2025 года суммарные траты россиян на покупку новых машин увеличились на 31,3 процента в сравнении с показателем за предыдущий месяц и достигли отметки в 325,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на результаты совместного с аналитиками «Газпромбанк Автолизинг» исследования.

Для сравнения, в марте этого года показатель находился на уровне в 248 миллиардов рублей. Таким образом, за второй месяц весны он вырос на 77,7 миллиарда. В то же время в годовом выражении траты россиян на покупку новых машин продемонстрировали противоположную динамику и сократились на 24,4 процента, или на 104,9 миллиарда рублей.

Несмотря на это, достигнутый в апреле результат оказался максимальным с начала 2025 года. Положительную динамику продемонстрировали ключевые сегменты внутреннего рынка. Так, реализация машин премиального класса в середине весны увеличилась на 52,3 процента в сравнении с мартовским показателем и составила 10,3 тысячи единиц на общую сумму в 87,2 миллиарда рублей (плюс 43,9 процента). В свою очередь, объем продаж в массовом сегменте вырос на 25,7 процента (до 91,8 тысячи единиц) и составил 238,5 миллиарда в денежном выражении.

В качестве главных причин резкого роста затрат россиян на покупку новых машин эксперты называют регулярное повышение утильсбора, общее удорожание автомобилей в РФ и жесткую денежно-кредитную политику Центробанка (ЦБ). Ключевая ставка держится на рекордно высоком уровне в 21 процент с конца октября 2024 года, что тянет вверх процентные ставки по автозаймам, которые становятся все менее доступными для большинства граждан. На этом фоне ряд аналитиков прогнозируют падение продаж новых авто в стране в 2025 году на 10-25 процентов. Аналитики же комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) и вовсе предрекают российскому авторынку откат к уровню 2016 года.