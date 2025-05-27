Тревел-блогер описал популярные курорты Азии фразой «почувствуешь себя как в России»

Российский тревел-блогер описал популярные курорты Азии фразой «почувствуешь себя как дома» из-за распространенности русского языка. Об этом он рассказал на своей странице @denis.anisimkov в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь автор публикации упомянул тайский остров Пхукет, где «почти все на русском языке». «Там россиян уже больше, чем тайцев», — добавил он. Аналогичная ситуация наблюдается во вьетнамском Нячанге, заключил россиянин.

Ранее этот же тревел-блогер назвал Южную Корею и Кубу двумя худшими странами для переезда и путешествий. По словам автора ролика, Южная Корея очень переоценена, поскольку там очень скучно, цены завышены, а еда — на любителя.