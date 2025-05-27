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09:03, 27 мая 2025Путешествия

Тревел-блогерша описала три мексиканских продукта фразой «в России и не снилось»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Joseph Sorrentino / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и описала три популярных в стране продукта фразой «в России и не снилось». Об этом она рассказала в своем личном блоге на платформе «Дзен».

Так, по словам автора материала, в Мексике очень вкусные манго. «Настоящее мексиканское манго — это как сливочное мороженое с медом, лимоном и райским наслаждением в придачу», — объяснила она. Также там есть авокадо с насыщенным вкусом без горечи и горячие тортильи, заключила она.

Ранее Ершова удивилась отношению жителей Мексики к внешности и лишнему весу. По ее словам, мексиканцы не считают полноту проблемой, а отказ от еды там воспринимается как нежелание дружить.

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