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15:56, 27 мая 2025Путешествия

Турист был найден без сознания в бассейне отеля на Кипре и не выжил

Daily Mail: Британец был найден без сознания в отеле города Пафос и не выжил
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Karol Chomka / Unsplash

Британский турист был найден без сознания в бассейне отеля на Кипре и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 60-летнего мужчину нашел другой постоялец гостиницы в городе Пафос. Он вытащил его из воды и вызвал скорую помощь. В больнице врачи констатировали, что выжить турист не смог. Расследуются причины случившегося.

Ранее четырехлетний британский мальчик не смог самостоятельно выбраться из воды во время отдыха на популярном курорте Европы. Спасатель вытащил его, но ребенок не пришел в сознание.

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