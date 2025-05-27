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20:33, 27 мая 2025Путешествия

Туристы повеселились на круизном лайнере на 300 тысяч рублей и сбежали без оплаты

The Sun: Туристы за два дня накопили счет в 300 тысяч рублей на круизе и сбежали
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Marc Fanelli-Isla / Unsplash

Туристы отправились в путешествие на круизном лайнере и сбежали без оплаты, накопив счет на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом стало известно The Sun.

По данным источника, 23-летний мужчина и 18-летняя женщина из Великобритании отправились в семидневный тур по средиземному морю на круизном лайнере Costa Toscana. За два дня молодые люди повеселились в местном баре и казино на сумму в 3,1 тысячи евро (291,1 тысячи рублей), а затем покинули судно во время остановки на испанском острове Ибица.

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Однако сотрудники круиза заметили пару, которая в спешке и с багажом бежала на пристань. Путешественников арестовали в аэропорту представители Национальной полиции Испании, когда те пытались улететь в Лондон рейсом Ryanair. Им предъявили обвинения в мошенничестве.

Ранее мужчина попытался забраться на круизный лайнер по швартовочному канату и попал на видео. Инцидент произошел на судне Carnival Adventure, которое пришвартовалось на Круговой набережной Сиднея, Австралия.

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