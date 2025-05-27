У женщины удалили опухоль с волосами, зубами и подобием глаза

В США из яичника студентки удалили кисту с зубами и подобием глазного яблока

В США студентка жаловалась на маточные кровотечения и узнала об опасной кисте внутри яичника. Об этом пишет Daily Mail.

Саванне Статерс было 18 лет, когда ей установили внутриматочную спираль. Девушка рассказала, что сама процедура была болезненной, к тому же долгое время после нее она все еще испытывала боль. Статерс постоянно сталкивалась с кровотечениями, но врачи уверяли ее, что это нормально. «Я ходила, сгорбившись от боли», — вспомнила женщина.

В октябре 2023 года, через восемь месяцев после процедуры, Статерс пошла в туалет и увидела такое огромное количество крови, что тут же обратилась в отделение неотложной помощи. Только тогда студентку осмотрели и обнаружили в ее яичнике тератому. Она достигала в длину и ширину 10 сантиметров и содержала в себе волосы, три сформированных зуба и подобие глазного яблока. Врачи оперативно удалили ее.

«Эта масса клеток питалась мной всю мою жизнь», — рассказала Статерс. По словам врачей, киста развивалась с момента рождения, при этом с детства у девушки нее были проблемы из-за недостатка кальция. Оказалось, что причиной была киста, которой был нужен кальций для роста. «Я шутила, что родила злого близнеца», — отметила студентка. После операции у Статерс остались три шрама. По ее словам, восстановление было изнурительным, но она рада, что кисты больше нет в ее теле.

Дермоидная киста яичников (тератома) — новообразование, которое иногда может содержать волосы, жидкость, зубы или кожу. Одна из возможных причин ее появления — недоразвитый сиамский близнец-паразит.

Ранее сообщалось, что в Индии оперировали 17-летнего юношу и удалили из его живота части тела его нерожденного брата-близнеца. С рождения из туловища подростка торчали ноги, ягодицы и гениталии брата, слившегося с ним в утробе.

