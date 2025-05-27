Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:44, 27 мая 2025Из жизни

У женщины удалили опухоль с волосами, зубами и подобием глаза

В США из яичника студентки удалили кисту с зубами и подобием глазного яблока
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Casa nayafana / hutterstock / Fotodom

В США студентка жаловалась на маточные кровотечения и узнала об опасной кисте внутри яичника. Об этом пишет Daily Mail.

Саванне Статерс было 18 лет, когда ей установили внутриматочную спираль. Девушка рассказала, что сама процедура была болезненной, к тому же долгое время после нее она все еще испытывала боль. Статерс постоянно сталкивалась с кровотечениями, но врачи уверяли ее, что это нормально. «Я ходила, сгорбившись от боли», — вспомнила женщина.

В октябре 2023 года, через восемь месяцев после процедуры, Статерс пошла в туалет и увидела такое огромное количество крови, что тут же обратилась в отделение неотложной помощи. Только тогда студентку осмотрели и обнаружили в ее яичнике тератому. Она достигала в длину и ширину 10 сантиметров и содержала в себе волосы, три сформированных зуба и подобие глазного яблока. Врачи оперативно удалили ее.

Материалы по теме:
Тяжелая рука Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Тяжелая рукаХирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
12 октября 2018
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
«Я думала: вот так закончится моя жизнь» Что испытывают люди, внезапно проснувшиеся во время операции, и почему это происходит?
8 февраля 2021

«Эта масса клеток питалась мной всю мою жизнь», — рассказала Статерс. По словам врачей, киста развивалась с момента рождения, при этом с детства у девушки нее были проблемы из-за недостатка кальция. Оказалось, что причиной была киста, которой был нужен кальций для роста. «Я шутила, что родила злого близнеца», — отметила студентка. После операции у Статерс остались три шрама. По ее словам, восстановление было изнурительным, но она рада, что кисты больше нет в ее теле.

Дермоидная киста яичников (тератома) — новообразование, которое иногда может содержать волосы, жидкость, зубы или кожу. Одна из возможных причин ее появления — недоразвитый сиамский близнец-паразит.

Ранее сообщалось, что в Индии оперировали 17-летнего юношу и удалили из его живота части тела его нерожденного брата-близнеца. С рождения из туловища подростка торчали ноги, ягодицы и гениталии брата, слившегося с ним в утробе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн рассказал о гибели пенсионера после издевательств от солдат ВСУ

    В МИД отреагировали на противоречивые заявления Германии о дальнобойном оружии

    В Москве начнут штрафовать таксистов за незнание столицы

    В США указали на одержимость Трампа внешностью других мужчин

    После наезда машины на толпу фанатов «Ливерпуля» госпитализировали 27 человек

    На Украине нашли способ урегулировать конфликт за 24 часа

    Военблогер объяснил снятие ограничений на удары вглубь России

    Страны-члены ЕС могут лишить Венгрию права голоса

    54-летняя телеведущая похвасталась фигурой в полупрозрачном наряде

    В России расширили программу льготного автокредитования на одну категорию граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости