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14:07, 27 мая 2025Из жизни

Учитель физкультуры принял у студентов зачет по лыжам в конце мая

В Пермском крае физрук принял у студентов зачет по лыжам в мае
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В городе Краснокамске, Пермский край, учитель физкультуры заставил студентов сдавать зачет по лыжам в мае. Видео публикует Telegram-канал Sport Baza.

Физрук из Краснокамского политехнического техникума Николай Казанцев назначил студентам зачет по катанию на беговых лыжах на конец мая. Эпизод попал на видео. В ролике, снятом 23 мая, двое студентов идут на лыжах по траве. Их сопровождает учитель.

Казанцев прокомментировал странное решение. По его словам, юноши прогуливали уроки весь год и вовремя не сдали нормативы. В качестве наказания он заставил их сдавать зачет, несмотря на отсутствие снега. В итоге мужчина сжалился над студентами и принял сдачу норматива.

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