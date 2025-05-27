Учитель физкультуры принял у студентов зачет по лыжам в конце мая

В Пермском крае физрук принял у студентов зачет по лыжам в мае

В городе Краснокамске, Пермский край, учитель физкультуры заставил студентов сдавать зачет по лыжам в мае. Видео публикует Telegram-канал Sport Baza.

Физрук из Краснокамского политехнического техникума Николай Казанцев назначил студентам зачет по катанию на беговых лыжах на конец мая. Эпизод попал на видео. В ролике, снятом 23 мая, двое студентов идут на лыжах по траве. Их сопровождает учитель.

Казанцев прокомментировал странное решение. По его словам, юноши прогуливали уроки весь год и вовремя не сдали нормативы. В качестве наказания он заставил их сдавать зачет, несмотря на отсутствие снега. В итоге мужчина сжалился над студентами и принял сдачу норматива.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 16-летний школьник случайно съел домашнее задание по информатике, но благодаря помощи врачей смог сдать его учителю. Медикам удалось достать из желудка флешку с заданием с помощью специальных эндоскопических щипцов.