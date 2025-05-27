Уникальный «кипрский башмачок» появился посреди тайги России

Цветение уникальных орхидей удалось запечатлеть в Алтайском заповеднике

Цветение уникальных редчайших орхидей из тайги увидели в Алтайском заповеднике. Новыми снимками c «пятнистыми башмачками» специалисты поделились в своем Telegram.

Башмачки капельные, считающиеся краснокнижными растениями, запечатлели вблизи села Яйлю. Их еще называют «кипрским башмачком» из-за необычной формы и красоты цвета. Ученые связывают этот вид орхидей со средиземноморским островом, где когда-то из пены появилась древнегреческая богини любви Афродита.

На снимках видно, что бело-лиловые цветы раскрываются в виде ковшика или башмачка. Также поверх его покрывает большой лист цветка, похожий на зонтик.

Ранее в Сочи началось цветение редких лириодендронов — тюльпановых растений, которые появились еще в меловом периоде и застали динозавров. Таким образом, им сейчас около 100 миллионов лет. По форме они напоминают тюльпаны с «ромашками».

Также в конце мая в парке «Краснодар» засняли фиолетовое поле. Местные жители запечатлели шалфей — многолетнее декоративное растение с бодрящим ароматом, которое активно применяют в садовой практике и медицине.