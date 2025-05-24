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19:03, 24 мая 2025Моя страна

Фиолетовое поле расцвело в российском парке

В краснодарском парке расцвел дубравный шалфей
Екатерина Ештокина

Кадр: Телеграм-канал Kub Mash

В российском парке «Краснодар» расцвело фиолетовое поле. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Kub Mash.

На размещенном видео местные жители запечатлели многочисленные бутоны дубравного шалфея, которые заполонили территорию. Известно, что данное многолетнее декоративное растение широко используется в садовой практике и излучает бодрящий аромат.

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Ранее в мае уникальные краснокнижные пионы расцвели под Липецком. Такое многолетнее растение также известно под названиями «воронец» и «лозинка». 

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