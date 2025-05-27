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23:19, 27 мая 2025Россия

В массовом ДТП с автобусом погиб человек

В Ленобласти в массовом ДТП с автобусом погиб человек, еще шестеро пострадали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Массовое ДТП с участием автобуса, грузовика «Газель» и легкового автомобиля произошло в Кингисеппском районе Ленинградской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, один человек погиб, еще шестеро пострадали. Авария произошла по дороге от города Кингисеппа в сторону города Сланцы, недалеко от железнодорожного переезда.

Ранее сообщалось, что после массового ДТП в подмосковном Ногинске возбудили уголовное дело.

23 мая произошла авария на трассе М-12 МоскваКазань. Жертвами ДТП стали ребенок и женщина, еще по меньшей мере семь человек пострадали. На место происшествия направилось большое количество бригад скорой помощи и вертолет.

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