Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:49, 27 мая 2025Силовые структуры

В МВД раскрыли метод мошенников по завладению аккаунтами в WhatsApp

МВД: Мошенники платят школьникам по $4-8 в час за доступ к аккаунтам в WhatsApp
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Злоумышленники из Украины начали арендовать у детей школьного возраста аккаунты в WhatsApp по цене 4-8 долларов за час и с этих номеров совершать мошеннические действия с другими пользователями-россиянами. Об этом сообщается в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ (есть в распоряжении РИА Новости).

«Преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая... Такие чаты появляются практически каждый день. На сегодня таких площадок не менее трех тысяч. Общий объем рынка участников перевалил за 100 тысяч человек», — уточнили в МВД.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он играет с огнем!» Трамп обратился к Путину и заявил, что спас Россию от очень плохих вещей

    Стало известно о планах Трампа заключить масштабную сделку с Китаем и Россией

    В Госдепе прокомментировали планы Трампа насчет введения санкций против России

    В США посчитали российский истребитель «одним из лучших на Земле»

    Хорошо знакомый призрак рассказал экстрасенсу о конце света

    Госдеп США не подтвердил отмену ограничений на удары вглубь России

    Бывший футболист сборной Португалии оценил возможное возвращение Роналду в «Спортинг»

    В Южной Корее выступили против вражды с Россией и Китаем

    Сотни эскортниц готовятся к ПМЭФ. Как они объединяются на специальных маркетплейсах и сколько зарабатывают?

    Стало известно о планах короля Малайзии посетить Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости