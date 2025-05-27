В МВД раскрыли метод мошенников по завладению аккаунтами в WhatsApp

МВД: Мошенники платят школьникам по $4-8 в час за доступ к аккаунтам в WhatsApp

Злоумышленники из Украины начали арендовать у детей школьного возраста аккаунты в WhatsApp по цене 4-8 долларов за час и с этих номеров совершать мошеннические действия с другими пользователями-россиянами. Об этом сообщается в материалах управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ (есть в распоряжении РИА Новости).

«Преступники покупают личность детей, их аккаунты, точнее берут в аренду, оплата почасовая... Такие чаты появляются практически каждый день. На сегодня таких площадок не менее трех тысяч. Общий объем рынка участников перевалил за 100 тысяч человек», — уточнили в МВД.