В Прибалтике испугались усиления России в Балтийском море

Telegraph: Прибалтика опасается большего присутствия России в Балтийском море

Страны Прибалтики всерьез опасаются усиления присутствия флота России в Балтийском море. О новом опасении Латвии, Литвы и Эстонии сообщает издание The Telegraph.

Утверждается, что причиной обеспокоенности стала неудачная попытка захвата танкера Jaguar. «Риск серьезной эскалации растет с каждым шагом», — отметил литовский премьер-министр Гинтаутас Палуцкас.

В материале подчеркивается, что инцидент с танкером вызвал тревогу по всему Западу, который впоследствии начал обсуждать новые возможные способы противодействия российскому флоту.

Военно-морские силы Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать танкер Jaguar в международных водах 14 мая. В операции участвовали эстонские катер, корабль, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши, однако танкер сохранил курс и оторвался от преследования.