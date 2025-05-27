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20:46, 27 мая 2025Бывший СССР

В России назвали причины бегства ВСУ с позиций в Харьковской области и ДНР

Подоляка: ВСУ бегут с позиций в Харьковской области и ДНР из-за дефицита пехоты
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Andriyenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут с позиций в Харьковской области и Донецкой народной республике (ДНР) из-за дефицита пехоты. Об этом заявил военблогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что армия России зачистила северную часть Волчанска в Харьковской области, за которую бои продолжались около года. Военблогер также сообщил, что ВСУ «фактически сдали» российским войскам западный берег реки Оскол у Купянска. Кроме того, в ДНР, на участке фронта между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Дзержинском (украинское название — Торецк), отмечается «очень малое количество пехоты противника».

«У ВСУ на этих (...) участках катастрофическая нехватка личного состава, что приводит к быстрой сдаче позиций (зачастую буквально перед парой десятков российских солдат). (...) И дефицит пехоты в ВСУ с каждым месяцем (...) только усугубляется. И рано или поздно это может привести уже не к быстрому наступлению, как это имеет место западнее Константиновки, а к обвалу фронта и выходу наших частей на оперативный простор», — резюмировал Подоляка.

Ранее стало известно о существенном продвижении российских подразделений в Сумской области. На некоторых участках оно составило до десяти километров.

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