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13:53, 27 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о влиянии поставок дальнобойного оружия Киеву на переговоры

Сенатор Климов: Поставка Киеву дальнобойных ракет осложнит переговоры
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Если страны Запада перейдут от слов к делу и действительно начнут поставлять Киеву дальнобойное оружие, украинский конфликт выйдет на новый уровень, что значительно осложнит переговорный процесс, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Слова о снятии ограничений на поставки дальнобойных ракет на переговоры влияют не сильно. А вот дела — да. Если подобные ограничения действительно снимут на практике, конфликт выйдет на новый уровень. А старые предпосылки его урегулирования могут и не сработать. Так что представителям западных стран следует внимательнее следить за тем, что они говорят и делают», — рекомендовал политик.

Климов подчеркнул, что даже поставки Украине дальнобойных ракет не помешают России в решении ее задач в рамках конфликта. Но, как предупредил сенатор, могут измениться условия решения противоречий между сторонами.

«Президент США Дональд Трамп как-то сказал про главу Украины Владимира Зеленского, что каждое его слово ухудшает ситуацию и все запутывает. То же можно сказать про канцлера Германии Фридриха Мерца и некоторых других европейских лидеров. Все это не помешает решению комплекса задач России, но варианты решения могут измениться по вине таких как Мерц», — заметил сенатор.

Ранее Мерц заявил, что решение о снятии ограничений для украинских ракет было принято несколько месяцев назад. По словам политика, установившие ограничений для Киева страны «давно отменили требования».

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