Писатель Прилепин: Спецоперация может продлиться 12 лет

Специальная военная операция (СВО) может продлиться 12 лет. Такое мнение выразил писатель, публицист и политический деятель Захар Прилепин, чьи слова приводит KP.RU.

Он пояснил, что, изучив карту, пришел к выводу, что для безопасности российских территорий необходимо взять под контроль Харьковскую и Сумскую области. А для последующей минимизации Украины Россия должна контролировать Николаев и Одессу.

В таком случае, считает Прилепин, Москве уже будет все равно, демилитаризирована Украина или нет.

«Вы знаете, у меня часто спрашивают, сколько еще это продлится. Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — заключил он.

В 2024 году президент России Владимир Путин заявлял, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца. Он добавил, что говорил тогдашнему президенту США Джо Байдену о необходимости перестать снабжать Вооруженные силы Украины оружием.