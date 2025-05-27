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20:09, 27 мая 2025Россия

В России заявили о 12-летней длительности СВО

Писатель Прилепин: Спецоперация может продлиться 12 лет
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Писатель Прилепин

Писатель Прилепин. Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) может продлиться 12 лет. Такое мнение выразил писатель, публицист и политический деятель Захар Прилепин, чьи слова приводит KP.RU.

Он пояснил, что, изучив карту, пришел к выводу, что для безопасности российских территорий необходимо взять под контроль Харьковскую и Сумскую области. А для последующей минимизации Украины Россия должна контролировать Николаев и Одессу.

В таком случае, считает Прилепин, Москве уже будет все равно, демилитаризирована Украина или нет.

«Вы знаете, у меня часто спрашивают, сколько еще это продлится. Я думаю, что стоит рассчитывать, что все вместе это займет 12 лет», — заключил он.

В 2024 году президент России Владимир Путин заявлял, что США должны перестать поставлять Украине оружие, и конфликт закончится через два-три месяца. Он добавил, что говорил тогдашнему президенту США Джо Байдену о необходимости перестать снабжать Вооруженные силы Украины оружием.

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