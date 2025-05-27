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20:03, 27 мая 2025Наука и техника

В США объяснили угрозой России потребность Франции в новом атомном авианосце

19FortyFive: Франции нужен новый атомный авианосец из-за угрозы России
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Франции необходим новый атомный авианосец из-за угрозы со стороны России и для исполнения в рамках НАТО взятых на себя обязательств, утверждает американский журнал 19FortyFive.

Автор Рубен Джонсон вспоминает дискуссии о том, нужны ли вообще авианосцы для стран вроде Франции, и приходит к выводу, что в современных условиях они могут быть полезными. «Однако российское вторжение на Украину сделало присутствие французского авианосца еще более важным для НАТО и его других региональных партнеров и сделало любые рассуждения о его полезности на данном этапе академическими», — говорится в публикации.

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Обозреватель отмечает, что новый авианосец позволит Франции размещать на нем самолеты, оснащенные тактическим ядерными оружием. «Но, возможно, самая важная причина, по которой Франция так цепляется за свой авианосный потенциал, заключается в том, что как только вы исключите авианосную авиацию из своих вооруженных сил, вы почти никогда не сможете ее восстановить», — пишет автор.

Ранее начальник главного штаба Военно-морских сил Франции адмирал Николя Вожур заявил, что строительство нового корабля, который сменит единственный французский атомный авианосец Charles de Gaulle («Шарль де Голль»), будет согласовано в 2025 году.

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