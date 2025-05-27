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03:28, 27 мая 2025Мир

В США сочли невозможной сделку по Украине по одной причине

Макгрегор: Сделка по Украине невозможна, поскольку Зеленскому не нужен мир
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мире, поэтому сделка между Москвой и Киевом не может состояться. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.

«Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта», — написал он.

По мнению Макгрегора, при таком сценарии украинского лидера «найдут и убьют». Он отметил, что в случае окончания конфликта, Зеленский сразу же станет приоритетной целью для устранения из-за потерь которые Украина понесла в ходе боевых действий.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер указал, что высказывания президента США Дональда Трампа о том, что он недоволен действиями России на Украине, никак не изменят позицию и планы Москвы.

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